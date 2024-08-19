Онлайн-услугу по вывозу ТКО запустили для предприятий в Подмосковье

Новую электронную услугу для предпринимателей запустили в рамках пилотного проекта в Подмосковье. Теперь подать заявку и заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов можно на региональном портале госуслуг.

Специалисты ЦУР «Бизнес» проанализировали обращения предпринимателей и выявили проблему при оформлении договоров на вывоз ТКО. Соглашение заключалось в бумажном виде, требовало времени и часто предполагало затягивание сроков. Чтобы этого избежать, разработали новый онлайн-сервис.

«Сегодня сервис запущен в пилотном режиме на базе Рузского регионального оператора, затем мы планируем подключить и других подмосковных операторов. Услуга позволит предпринимателям быстро заключать договор на вывоз ТКО», — отметила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Услуга предоставляется бесплатно в срок до 15 рабочих дней.

«Такое решение приняли для того, чтобы упростить процесс заключения договоров и сократить административные процедуры. Теперь компании могут подписывать соглашения за пару кликов, что значительно экономит время», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Чтобы воспользоваться сервисом, понадобится заполнить форму и приложить необходимые документы. Сделать это можно можно на портале госуслуг по ссылке uslugi.mosreg.ru/services/22905.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».