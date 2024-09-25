Онлайн-услугу по выдаче удостоверений трактористам улучшили в Подмосковье

Нейросеть поможет правильно заполнить заявление на право управления самоходными машинами в Подмосковье. Онлайн-сервис на региональном портале госуслуг улучшили и снабдили предпроверкой.

«Нейропомощнику поручили проверять документы пользователей на региональном портале. В частности, искусственный интеллект распознает и анализирует файлы, которые прикреплены к заявлению на услугу по выдаче удостоверения на право управления самоходными машинами», — прокомментировала министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

Новая функция поможет снизить вероятность ошибок при подаче заявлений. Нейросеть распознает, корректные ли документы приложил заявитель. Результаты появятся мгновенно, а верные файлы нейросеть отметит галочкой. Если система не узнает документ, а пользователь уверен, что его нужно отправить в ведомство, он сможет поставить галку самостоятельно.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья отметили, что услуга «Выдача удостоверения на право управления самоходными машинами» доступна на региональном портале.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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