Онлайн-услугу по установлению тарифов на транспортные услуги обновили в Подмосковье

Услугу по установлению тарифов на транспортные услуги обновили на региональном портале в Подмосковье. Теперь организации могут подать заявку на их пересмотр.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, на интернет-портале обновили услугу по установлению тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях.

«Теперь организации, которые занимаются перевозкой грузов, ремонтом подвижного состава, погрузкой и разгрузкой составов и т. д., могут подать заявление на пересмотр ранее установленных тарифов. Новая процедура появилась на портале госуслуг Подмосковья. Оформить заявку можно онлайн в личном кабинете», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Услуга доступна в разделе «Развитие бизнеса» — «Сбытовые организации и установление тарифов». Воспользоваться ей могут предприниматели и юридические лица.

Чтобы установить или пересмотреть тариф, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и подписать его усиленной квалифицированной электронной подписью.

Услугу предоставляют в течение 30 дней.