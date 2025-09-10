Онлайн-услугу по расчету стоимости перевода земель оптимизировали в Подмосковье

Услугу по расчету стоимости изменения разрешенного вида использования земельных участков оптимизировали на региональном портале в Подмосковье. Умный сервис автоматически заполняет основные данные и проверяет соответствие текущего ВРИ классификатору.

Как рассказали в областном Мингосуправления, вид разрешенного использования определяет назначение участка и то. Если собственник хочет эксплуатировать территорию иначе, то ВРИ необходимо сменить.

«Теперь, когда пользователь вводит кадастровый номер, умный сервис не только заполняет основные данные об участке, но и проверяет, соответствует ли текущее разрешенное использование участка классификатору. Кроме того, он подсказывает, в каких случаях изменить вид разрешенного использования можно бесплатно», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

При изменении ВРИ для строительства или ведения хозяйства, за услугу придется заплатить.

Подать заявку можно в разделе регионального портала «Земля» — «Оформление и регистрация». Воспользоваться ей могут физические и юридические лица.