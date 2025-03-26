Онлайн-услугу по оформлению статуса социальных предприятий упростили в Подмосковье

В Подмосковье упростили подачу заявок на получение статуса социальных предприятий на региональном портале госуслуг. Для удобства пользователей в услугу внедрили «умные» сервисы.

Нововведения позволяют автоматически находить ранее поданные заявления, которые не рассмотрели, а также проверить регистрацию субъекта малого и среднего бизнеса по ИНН.

«Предварительная проверка выявляет несоответствия на ранних этапах подачи заявки, что помогает сократить количество отказов в предоставлении услуги», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Статус социального предприятия открывает доступ к грантам и помощи в реализации продукции. Получить его могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые работают с социально уязвимыми категориями жителей, а также предприятия, где такие лица трудятся. Статус необходимо подтверждать каждый год.

Услугу можно получить на сайте госуслуг в разделе «Бизнесу».