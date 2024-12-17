Онлайн-услугу по оформлению лицензий на алкоголь упростили в Подмосковье

Услугу выдачи лицензий на розничную продажу алкоголя упростили на региональном портале в Подмосковье. Туда добавили сервис, который проверит статус торгового объекта.

Как рассказали в Мингосуправления региона, с начала года онлайн-услугой воспользовались свыше пяти тысяч раз. Для удобства предпринимателей ее оптимизировали, добавив туда сервис для проверки торгового объекта. Кроме того, увеличилось количество полей в форме, которые заполняются автоматически.

«Мы доработали сервис, который проверяет, попадает ли торговый объект в зону запрета продажи алкоголя: теперь пользователь получает информацию не только о действующих, но и о планируемых зонах ограничений», — пояснила глава ведомства Надежда Куртяник.

Услуга доступна в разделе «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения». Ей могут воспользоваться только юридические лица. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и приложить необходимые документы.

Услугу предоставляют в течение 15 рабочих дней. Госпошлина на годовую лицензию составляет 65 тысяч рублей.