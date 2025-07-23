Онлайн-услугу для ветеранов военной службы оптимизировали в Подмосковье

Сервис для ветеранов военной службы оптимизировали на региональном портале в Подмосковье. Теперь при подаче заявки на комплексную услугу можно быстро и удобно узнать о доступных мерах поддержки.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, благодаря оптимизации ветераны могут проверить наличие льготной категории во время подачи заявки на комплексную услугу. С ее помощью можно оформить социальную карту, компенсацию за ЖКУ и многое другое.

«Цифровые технологии открывают новые горизонты для жителей Подмосковья, упрощая процесс получения госуслуг. Теперь ветераны военной службы могут узнать о доступных мерах поддержки во время подачи заявления на комплексную услугу. Кроме того, заполнив одну заявку они могут получить сразу несколько услуг», — отметила глава ведомства Надежда Куртяник.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Документы, подтверждающие льготы». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.