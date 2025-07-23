Онлайн-услугу для ветеранов военной службы оптимизировали в Одинцове

Благодаря оптимизации услуги ветераны военной службы из Одинцовского округа могут проверить наличие льготной категории и узнать о доступных мерах поддержки прямо во время подачи онлайн-заявления на портале Госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Комплексная услуга «Ветеран военной службы» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Документы, подтверждающие льготы». В рамках комплекса можно оформить социальную карту жителя Московской области, компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг, компенсацию за домашний телефон и ежемесячную денежную выплату. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться на портале через Единую систему идентификации и аутентификации и заполнить электронную форму.

В Мингосуправления отметили: чтобы избежать дублирования, в онлайн-форму встроен умный сервис, который проверяет наличие уже поданных и еще рассматриваемых заявлений. Если такие есть, то заполнить новую заявку не получится — нужно дождаться ответа.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 16 рабочих дней.