Онлайн-услугу для будущих опекунов улучшили в Подмосковье

На портале госуслуг Подмосковья оптимизировали сервис по назначению опекуном. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала, что форма подачи заявки стала удобнее. Так, если двое жителей Подмосковья собираются стать опекунами, то одному из них достаточно дать согласие на совместную подачу заявления. Это можно будет сделать в личном кабинете на «Госуслугах».

Кроме того, к услуге подключили сервис автоматического расчета периода для предоставления справок о доходах.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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