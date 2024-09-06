Онлайн-услугой для расчета парковочных мест воспользовались 50 тысяч раз в Подмосковье

Онлайн-калькулятор для расчета количества парковочных мест запустили на геопортале Подмосковья весной 2023 года. За это время услугой воспользовались около 50 тысяч раз. Об этом сообщили в Мособлархитектуре.

Сервис позволяет рассчитать количество парковочных мест для зданий жилого и нежилого значения. По словам министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, услуги просты в использовании и значительно сокращают время заявителя. Ежемесячно онлайн-калькулятором пользуются около трех тысяч человек.

«Планирование парковочных мест является одним из аспектов создания комфортной городской среды и влияет на удобство граждан. Проектирование парковок выполняется на стадии разработки проектной документации, которая необходима для получения разрешения на строительство», — уточнил министр.

Генеральный директор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов дополнил, что расчет количества мест хранения автомобилей производится в соответствии с требованиями законодательства и утвержденными нормативами градостроительного проектирования Московской области.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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