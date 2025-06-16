Онлайн-услуга для записи детей в секции стала самой популярной в Подмосковье

Услуга «Запись в кружки и секции» стала наиболее востребованной у жителей Подмосковья. Ее оказание доступно на региональном портале госуслуг. Оставить онлайн-заявку на посещение дополнительных занятий на прошлой неделе смогли более 4,2 тысячи раз.

Второе место в рейтинге заняла «Выписка из домовой книги», на ее получение за прошедший период подали более 4,1 тысячи заявлений. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Также жители региона интересовались выдачей и заменой социальных карт МО, компенсациями за домашний телефон и записью в школы.

В ведомстве напомнили, что через региональный портал можно получить более 390 услуг не только жителям, но и бизнесу. Электронное оказание помощи по документам также доступно в мобильном приложении «Добродел». Для работы с сервисом потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Региональный портал осуществляет работу по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».