Онлайн-услуга для владельцев земельных участков в Подмосковье стала удобнее

Онлайн-услугу «Размещение объектов в зонах планируемых транспортных инфраструктур» оптимизировали в Подмосковье. К ней подключили новый сервис, который определяет статус земельного участка по кадастровому номеру.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, если территория не попадает в зону планируемой транспортной инфраструктуры, то на экране появится соответствующее уведомление. Это значит, что подавать заявление на услугу не нужно.

Если территория находится в такой зоне, то нужно оформить заявку.

«Кроме того, если заявитель планирует возведение объектов капитального строительства, то в рамках услуги можно подать заявку на частичное или полное снятие градостроительных ограничений», — пояснили в министерстве.

Зоны планируемых транспортных инфраструктур — это территории, которые предназначены для размещения и работы транспорта.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Оформление и регистрация». Воспользоваться ей могут физические и юридические лица, а также предприниматели.