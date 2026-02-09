Онлайн-услуга для детей вошла в рейтинг самых популярных в Подмосковье за неделю

За неделю жители Подмосковья воспользовались электронной услугой по запили детей в кружки и секции около шести тысяч раз. Сервис вошел в топ самых популярных на минувшей неделе.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, за неделю жители Подмосковья подали более 18,5 тысячи онлайн-заявок на получение выписки из домовой книги. Еще 9,4 тысячи заявлений поступило на участие в ОГЭ и ЕГЭ. В топ услуг также вошла выдача и замена социальных карт и присвоение адреса.

Всего на региональном портале Подмосковья доступно более 420 услуг для жителей и бизнеса. Получить их также можно в мобильном приложении «Добродел».