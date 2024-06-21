Онлайн-уроки по китайскому языку провели для школьников в Ногинске

Занятия по китайскому языку проходили в Центре образования «Богородский» в Ногинске. В рамках проекта «Умные каникулы» урок с носителем языка организовали в онлайн-формате.

Занятие начинали с приветствия, после переходили к более узким темам. Внимание уделяли не только произношению слов, но и интонациям. Ногинские школьники справлялись отлично, отметил преподаватель. Для разных возрастных групп были свои программы.

Первое знакомство с китайским языком и представителями китайской культуры состоялось благодаря китайской школе AiChinese, которая организовало обучение, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

Весной этого года заместитель главы Богородского округа Алексей Тимошин и директора центров образования побывали в Шанхае для обмена опытом. В поездке, которая состоялась в рамках взаимодействия Российского университета дружбы народов с Восточно-Китайским педагогическим университетом, члены подмосковной делегации смогли своими глазами увидеть, как проходит образовательный процесс в Китае. Это только первый этап сотрудничества, в перспективе обмен школьниками, общие творческие проекты и изучение китайского языка в школах Богородского округа.

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