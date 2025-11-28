Онлайн-сервис по оформлению компенсации за проезд появился в Подмосковье

Новая услуга появилась на региональном портале в Подмосковье. С ее помощью можно получить компенсацию стоимости проезда для реабилитированных жителей.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, перевод услуги в цифровой формат сделает социальную поддержку более доступной и удобной.

«Кроме того, в электронную форму внедрили умный сервис: если человек подает заявление повторно, и компенсация уже была оформлена, на экране появится соответствующее сообщение. Это поможет сэкономить время и избежать лишних обращений», — сказала глава ведомство Надежда Куртяник.

Получить компенсацию можно в течение трех месяцев со дня возвращения в регион. Ее размер зависит от фактических расходов на дорогу.

Сумма выплаты будет определена на основании билетов или справки транспортной организации.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Гражданам» — «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА.