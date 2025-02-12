Онлайн-сервис для записи в школу приемных родителей появился в Подмосковье

Новый сервис для приемных родителей заработал в Подмосковье. Теперь желающие взять на воспитание ребенка смогут онлайн записаться на подготовительные курсы через «Госуслуги».

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, для того, чтобы взять на воспитание ребенка или оформить над ним опеку, необходимо отвечать нескольким требованиям: быть совершеннолетним, дееспособным, без судимостей, а также иметь подходящее жилье и достаточный доход. Кроме того, нужно пройти специальные курсы.

«Перевод услуг в сфере опеки в электронный формат — важный шаг, который позволяет значительно упростить решение важных вопросов, связанных с опекунством. Цифровизация помогает ускорить оформление необходимых документов, тем самым экономя время и силы, которые можно направить на заботу о близких», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Записаться в школу приемных родителей можно по ссылке. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и отправить заявку.