Онлайн-сервис для выбора места свадьбы запустили в Подмосковье

Портал для организации свадеб заработал в Подмосковье. С его помощью жители могут выбрать подходящее место для проведения праздника, не выходя из дома.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, портал будет полезен для тех, кто планирует заключить брак или отметить в регионе свой семейный праздник.

«Новый портал объединил в себе массу полезной информации — более 60 разнообразных площадок бракосочетания, возможность организации выездной регистрации, в том числе в парках, и многое другое. Таким образом, удобство и тренды свадебной индустрии доступны в одном месте», — сказала она.

На портале собраны основные площадки, где можно провести свадьбу. Это музей-заповедник «Архангельское», парк «Патриот», Культурный центр с органом «Дубровицы», парки «Пехорка», «Пестовский» и другие.

По словам Болатаевой, ежегодно в Подмосковье регистрируют брак более 50 тысяч пар. Все чаще молодожены предпочитают проводить церемонию на открытом воздухе, а не в стенах ЗАГСа.

«Мы идем в ногу со временем и стараемся учитывать пожелания наших жителей. Теперь будущим супругам достаточно выбрать место для важного события и подать заявление на выбранную дату», — добавила она.

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