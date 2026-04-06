Онлайн-сервис для проверки статуса аварийного дома заработал в Подмосковье

Жители Подмосковья могут онлайн проверить статус аварийного дома. Для этого на региональном портале работает специальный сервис.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, для получения информации о статусе переселения достаточно заполнить онлайн-форму и дождаться ответа, который придет в течение шести рабочих дней.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться на «Госуслугах», перейти в раздел «Жилье» — «Статус недвижимости», заполнить форму, указав всех собственников и проживающих.

Если право на жилье оформлено до 31 января 1998 года, необходимо приложить правоустанавливающие документы.

Каждому совершеннолетнему, указанному в заявлении, в личный кабинет придет согласие на обработку персональных данных. Подтвердить его нужно в течение трех дней.