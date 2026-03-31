Онлайн-семинар по экологическому сбору пройдет в Доме Правительства Московской области

03 апреля 2026 года в 11:00 в Пресс-центре Дома Правительства Московской области состоится онлайн-семинар «Обязанность импортеров и производителей по подаче отчетности и уплате экологического сбора». Мероприятие организуется по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

В ходе семинара будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Исполнение обязанности по уплате экологического сбора импортерами и производителями товаров и упаковки, а также выявление недобросовестных плательщиков. 2. Представление отчетности в рамках расширенной ответственности производителей (импортеров). 3. Порядок и сроки уплаты экологического сбора, сверка расчетов, зачет или возврат переплаты по экосбору.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69c51c251f1eb5b799597227. После регистрации на указанную электронную почту будет направлена ссылка для подключения. Если данные для подключения не будут отправлены, можно сообщить об этом по электронной почте: ombudsmenmo@ya.ru, и ссылку направят индивидуально.

В рамках мероприятия предусмотрена возможность задать вопросы в письменном виде в чат.