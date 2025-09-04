Онлайн-помощник для бизнеса София заработала на инвестпортале Подмосковья

На инвестиционном портале Подмосковья появился ИИ-консультант София. Робот помогает инвесторам и предпринимателям региона, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

София облегчает подачу заявок на господдержку для малого и среднего бизнеса. При ее создании учитывались мнения предпринимателей, собранные через опросы.

«На ПМЭФ-2025 мы впервые представили консультанта Софию на нашем подмосковном стенде. Теперь же мы запускаем цифрового ассистента на инвестиционном портале Московской области», — рассказала Зиновьева.

По ее словам, новая система поможет определить наиболее выгодные варианты господдержки, подробно расскажет о процедурах их оформления и подберет подходящую недвижимость или земельный участок для ведения бизнеса в Подмосковье. Сервис сам подбирает подходящие меры поддержки и земельные участки, а также объясняет, в каком порядке лучше подавать заявки. Пользователям не нужно изучать длинные списки услуг — София предложит оптимальный вариант.

До конца года ИИ-консультант будет работать в тестовом режиме, чтобы на практике улучшить точность рекомендаций. Обратиться за помощью к цифровому помощнику Софии можно на инвестиционном портале Московской области.