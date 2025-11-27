Онлайн-подачу заявок на субсидии для предпринимателей оптимизировали в Подмосковье

Еще одну госуслугу для предпринимателей оптимизировали на региональном портале в Подмосковье. Умный сервис будет автоматически проверять ранее заключенное соглашение на субсидии и гранты.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в форму подачи отчетности получателей субсидий и грантов также внедрили сервис автозаполнения. Он поможет на 40% сократить трудозатраты заявителей.

«Мы видим, что услуга пользуется спросом у представителей малого и среднего предпринимательства, и сделали ее еще удобнее. Теперь заявители смогут отдельно отправить отчетности и за полученные ими субсидии, и за гранты. Умный сервис автоматически проверит наличие ранее заключенного соглашения», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Бизнесу» — «Бизнес» — «Поддержка МСП». С его помощью предприниматели могут подать заявку на субсидии и предоставить отчетность.