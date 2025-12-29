Онлайн-подачу заявок на перераспределение земель упростили в Подмосковье

Услугу по перераспределению земельных участков оптимизировали на региональном портале в Подмосковье. В электронную форму добавили два новых сервиса, которые упрощают процесс подачи заявки.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, в электронной форме появился сервис автогенерации схемы земельного участка, а также возможность предпроверки ранее поданного заявления.

«Процесс получения услуги стал еще более удобным. Теперь в электронной форме появился сервис автогенерации схемы земельного участка, благодаря которому жители региона смогут без услуг кадастровых инженеров сгенерировать схему земельного участка прямо при заполнении заявления. Сформированный файл можно будет скачать, изучить и приложить к заявлению», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Перераспределение границ необходимо для создания нового участка, большего или меньше старого по площади. Услуга доступна в разделе регионального портала «Бизнесу» — «Земля» — «Участки». Ей могут воспользоваться физические и юридические лица, а также предприниматели.

Услугу оказывают бесплатно в два этапа.