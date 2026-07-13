Онлайн-оплату ЖКУ через «Госуслуги» запустили в Подмосковье

Жители Подмосковья могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги через региональный портал госуслуг. В личном кабинете пользователя автоматически формируется единый электронный платежный документ. Для проведения платежа не нужно скачивать или распечатывать квитанции — все данные представлены в онлайн-формате.

Процедура занимает несколько кликов: человек видит начисленную сумму, выбирает способ оплаты и подтверждает операцию. История всех транзакций сохраняется, что дает возможность отследить расходы за любой период.

Особенность сервиса — автоматическая проверка сведений. Единый платежный документ создается на базе данных Росреестра. Проект реализуют в рамках регионального эксперимента по переходу на электронные платежные документы. Его цели — повысить удобство расчетов для граждан и сократить объем бумажной документации. Участие в эксперименте остается добровольным: жители вправе продолжать пользоваться бумажными квитанциями.

Как ранее сообщал министр по содержанию территорий Московской области Игорь Даниленко, сервис работает в регионе уже год. За это время наблюдается устойчивый рост числа пользователей электронных квитанций. Помимо оплаты, на портале доступна проверка начислений и контроль расходов по одному или нескольким объектам недвижимости.