Онлайн-оформление лицензии на добычу подземных вод упростили в Подмосковье

Онлайн-оформление лицензии на пользование участками недр, содержащими подземные воды, упростили в Подмосковье. Теперь для получения услуги нужно 10 обязательных документов вместо 16.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, лицензия нужна для добычи подземных вод из уже имеющихся скважин и бурения новых. Ее выдают предпринимателям и юридическим лицам.

Подать заявку можно через «Госуслуги» в разделе «Бизнесу» — «Экология» — «Недра». Услугу оказывают в срок до 45 рабочих дней.

Получение лицензии платное, стоимость составляет 7,5 тысячи рублей. Всего с начала года госуслугой воспользовались 864 раза.