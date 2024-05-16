Онлайн-очередь на жилье для сирот открыли в Подмосковье | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 13:34 Онлайн-очередь на жилье для сирот открыли в Подмосковье Медиасток.рф

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Новая услуга для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, появилась на региональном портале в Подмосковье. Теперь они смогут онлайн подать заявку на включение в список для получения жилья.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, ранее для включения в список нужно было подать пакет докментов в МФЦ. Теперь сделать это можно в электронном виде.

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«Кроме того, к услуге подключили сервис предпроверки ранее поданного заявления. Если система выявит, что пользователь подавал заявление и еще ждет решения от ведомства, то новую заявку оформить не получится. Это поможет снизить число отказов из-за дублирования заявлений», — сказала она.

Ведомство рассматривает электронные заявки в течение 15 рабочих дней, а результат направляют в личный кабинет на «Госуслугах».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей. Для них будут работать более 100 лагерей.

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