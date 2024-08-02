Онлайн-лекции по грудному вскармливанию проведут в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В рамках Всемирной недели грудного вскармливания, с 1 по 7 августа, в Подмосковье состоится тематический марафон. Принять участие в мероприятии смогут и жительницы городского округа Лобня.

Марафон будет транслироваться на портале «Стань мамой в Подмосковье» и Едином медицинском портале «Здоровье. Детство». В течение недели ежедневно будут проводиться тематические лекции от ведущих экспертов в области грудного вскармливания, во время которых участницы смогут задать интересующие их вопросы.

Каждая лекция предоставит уникальную возможность получить ценные знания и советы от профессионалов, что поможет молодым мамам.

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