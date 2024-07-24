Онлайн-консультации организовали для пациентов в поликлиниках Балашихи

Проконсультироваться с врачом поликлиники, не покидая собственного дома, получили возможность жители Балашихи. Телемедицинские консультации доступны после первичного очного визита к врачу.

На онлайн-консультации можно обсудить результаты диспансеризации или лечения, получить направление к узкому специалисту, закрыть больничный и продлить рецепт на льготные лекарства.

Записаться пациенты могут через портал «Здравоохранение», на очном приеме у лечащего врача, либо позвонить по номеру 122.

Если в поликлинике нет нужного специалиста или возникла неясная клиническая ситуация, врач первичного звена может организовать онлайн-консультацию с экспертом Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Михаила Федоровича Владимирского, представить пациента и совместно разработать план обследования и лечения.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

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