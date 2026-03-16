Учащихся Подмосковья приглаисли на конкурс по информационной безопасности

В Министерстве госуправления, ИТ и связи Подмосковья сообщили об открытии регистрации на онлайн-конкурс по информационной безопасности «ИЦТЭФ-CTF 2026». В конкурсе могут принять участие школьники 10–11-х классов, студенты СПО (1–4 курс) и первых курсов вузов.

Участникам конкурса предстоит решать задания по криптографии, стеганографии, поиску веб-уязвимостей и работе с открытыми источниками. Каждое задание — это отдельная история, которая потребует от участников внимательности, нестандартного мышления и умения работать с информацией.

Соревнование пройдет 21 марта в онлайн-формате и будет бесплатным для всех участников. Победителей в каждой категории наградят дипломами и призами, а все участники получат электронные сертификаты.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться до 18 марта по ссылке: [asu.ru](https://www.asu.ru/structure/faculties/fiztech_dep/phys_reg/ctf/). После регистрации на указанные контакты придут данные для входа на портал соревнований.