Жителей Подмосковья приглаисли на онлайн-соревнование по ветроэнергетике

С 11 по 18 мая состоится онлайн-хакатон, цель которого — разработать математическую модель для прогнозирования почасовой выработки электроэнергии ветроэлектростанцией. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Участникам предстоит решить задачу из сферы возобновляемой энергетики. Им будут предоставлены технические характеристики станции, исторические данные по генерации и детальные метеорологические данные по локации размещения объекта. Задача конкурсантов — создать алгоритм, который сможет оперативно формировать точные почасовые прогнозы производства энергии.

Принять участие могут студенты и выпускники образовательных организаций в возрасте до 30 лет, а также специалисты и начинающие эксперты, интересующиеся ИТ-направлениями, аналитики данных и энергетики. Для работы формируется команда от одного до пяти человек.

Регистрация участников открыта до 11 мая 2026 года. Подробные регламентные документы, методические рекомендации и форма подачи заявок размещены на официальном сайте мероприятия [rreda.ru](https://rreda.ru/activity/contests/khakaton/?utm_source=hackrus_soc).