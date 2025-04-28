Онлайн-голосование за благоустройство территорий началось в Богородском округе

Жителям Богородского округа предлагают выбрать для преображения одну из четырех территорий. Голосование продлится до 12 июня.

Жители могут принять участие во всероссийском онлайн-голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства в Богородском округе.

На выбор предлагается четыре территории в округе: парк Волхонка в Ногинске, общественная территория по улице Административная в поселке Воровского, сквер «Березовая Роща» в Электроуглях и сквер Борцам Революции в Ногинске.

Голосование продлится до 12 июня в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Принять участие и выбрать проект может каждый житель старше 14 лет.

Голосование проходит в онлайн-формате на специальном портале, где из списка необходимо выбрать Московскую область и отдать свой голос за территорию, которую хотелось бы обновить.