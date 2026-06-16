Жителей Подмосковья пригласили на онлайн-чемпионат по программированию «РуКод»

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области объявило о проведении индивидуального онлайн-чемпионата по алгоритмическому программированию «РуКод». Мероприятие запланировано на 28 июня.

Принять участие могут школьники от 12 лет, студенты СПО и вузов, специалисты ИТ-сферы, преподаватели ИТ-направлений и все, кто интересуется информационными технологиями и использует алгоритмы в задачах программирования. Участники могут выбрать один из трех дивизионов: A–B для профессионалов, C–D для тех, кто уже освоил основные алгоритмы, и E–F для начинающих программистов.

Участие в чемпионате предоставит участникам возможность получить новые знания, шанс войти в ИТ-сообщество и побороться за призы. Кроме того, это отличная подготовка к международным турнирам и шанс усилить свое портфолио.

Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте. Участие бесплатное.