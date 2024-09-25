Онлайн-аналитику дорожной техники запустили в Подмосковье

В обновленной версии системы контроля и планирования дорожных работ появился функционал для аналитики данных в режиме реального времени. Об этом сообщили в Министерстве госуправления, ИТ и связи Московской области.

«Внедрение BI-аналитики значительно ускорит процесс принятия решений для контролирующих органов и подрядных организаций, а также позволит свести к нулю простой транспортной техники на обслуживаемых участках», — отметил директор IT-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

Пилотную BI-аналитику на ключевых объектах Подмосковья уже запустили в рамках подготовки к зимнему сезону. Напомним, СКПДИ работает в регионе с 2018 года, обеспечивая мониторинг объемов, сроков, качества и технологий выполнения дорожных работ.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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