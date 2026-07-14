Онкологическое обследование проведут в Звенигородской поликлинике 16 июля

Пресс-служба администраци Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администраци Одинцовского г. о.

Пациентов, прикрепленных к Одинцовской областной больнице, приглашают на обследование, направленное на раннее выявление онкологических заболеваний. «Онкодесант» пройдет 16 июля в Звенигородской поликлинике с 09:00 до 14:00.

Пациенты смогут пройти диагностику новообразований кожи, сделать рентген-исследование грудной клетки. Для женщин предусмотрены маммография и УЗИ молочных желез, для мужчин — ПСА-тест для выявления рисков развития рака предстательной железы. После осмотра врачом-онкологом и при наличии показаний могут быть назначены дополнительные исследования.

Специалисты приглашают взрослое население старше 18 лет. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Для участия в обследовании требуется обязательная предварительная запись по телефону: +7 495 635-42-70. Поликлиника расположена по адресу: улица Герцена, дом 13. Обследование пройдет в кабинетах № 308, 319.