Онкологический скрининг прошли жители Одинцова

День открытых дверей прошел на базе Одинцовского центра амбулаторной онкологической помощи. Местные жители смогли принять участие в онкоскрининге и пройти комплекс профилактических обследований.

Врачи центра провели диагностику новообразований кожи, рентгенологическое исследование грудной клетки, маммографию и УЗИ молочных желез, а также ПСА-тест для выявления рисков развития рака предстательной железы. Приглашались на прием взрослые от 18 лет.

Напомним, что Дни открытых дверей проходят на базе Одинцовского центра амбулаторной онкологической помощи регулярно — в каждую последнюю субботу месяца. Следующие обследования пройдут 27 июня.

Добавим, что пациенты должны иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС, а также уточнить заранее, прикреплены ли они к местной поликлинике.

Онкоскрининг проходит по адресу: улица Маршала Бирюзова, дом № 3, пятый этаж.