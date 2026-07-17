Онкологический скрининг пройдет в Одинцовской областной больнице

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Центр амбулаторной онкологической помощи Одинцовской областной больницы проведет день открытых дверей 25 июля. Жители смогут получить консультации специалистов и пройти обследования, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний.

Прием организуют для взрослого населения, прикрепленного к больнице, с 9:00 до 14:00 по адресу: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 3, поликлиника № 1, пятый этаж.

Онкологи проведут консультации и предложат пройти комплекс диагностических процедур. Посетители смогут проверить состояние кожных покровов, выполнить рентгенографию грудной клетки, пройти маммографию и ультразвуковое исследование молочных желез. Мужчины также получат возможность сделать ПСА-тест.

Запись на участие в мероприятии является обязательной. Оформить заявку можно по единому номеру 122 или телефону +7 495 635-42-70 в рабочие дни с понедельника по пятницу.

Посетителям необходимо взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.