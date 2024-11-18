Онколог в Солнечногорске вошел в топ-100 врачей Подмосковья

Конкурс профессионального мастерства проходит в Подмосковье третий год подряд, а в направлении «онкология» — с 2023 года. Его цель — поддержка лучших специалистов в области здравоохранения.

В ходе испытаний участники проходили компьютерное тестирование, выполняли практические задания и решали ситуационные задачи. Оценку медработников проводила экспертная комиссия, в состав которой вошли главные внештатные специалисты, представители научного сообщества и практикующие врачи из больниц Подмосковья.

«Для меня это был интересный опыт. Спасибо организаторам за такую возможность», — поделился Кирилл Кириллов.

Кирилл Кириллов является выпускником Тверского медицинского университета. В Солнечногорской больнице он трудится уже шесть лет, а весной 2024 года возглавил онкологическое отделение. За годы своей работы он помог и вылечил сотни пациентов.

«Присуждать премию лучшим специалистам здравоохранения предложил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Второй год подряд среди победителей — врачи медицинских учреждений Солнечногорска. Гордимся, что такие профессионалы работают у нас», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

В 2023 году среди победителей конкурса оказался врач Солнечногорской больницы — заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Андрей Тюриков.

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