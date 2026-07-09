Онколог больницы в Люберцах Сюзанна Срапян получила почетное звание

Врач-онколог Люберецкой больницы Сюзанна Срапян получила почетное звание «Отличник здравоохранения». Награда отметила более 20 лет ее работы в Центре амбулаторной онкологической помощи.

Сюзанна Срапян начала работать в Люберецкой больнице в 2006 году после окончания ординатуры Самарского государственного медицинского университета. По ее словам, за это время возможности современной онкологии значительно расширились: наряду с традиционной химиотерапией сегодня применяются таргетные препараты, а необходимые обследования и лечение доступны пациентам по полису ОМС.

«Сейчас у онколога много возможностей. Вместе с больным мы выбираем приемлемую терапию. Но ключ к успеху в доверии и совместном пути врача и пациента. Одного желания и умения онколога недостаточно», — поделилась Сюзанна Срапян.

Сегодня под наблюдением специалиста находятся жители нескольких поликлиник Люберец и близлежащих территорий — всего свыше 100 тысяч человек.

Она также напомнила о необходимости регулярно проходить диспансеризацию и посещать дни открытых дверей, которые ежемесячно проводят в Центре амбулаторной онкологической помощи.

Такие профилактические мероприятия помогают выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно начинать лечение.