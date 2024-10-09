Онколог Басир Бамматов пополнил штат больницы в Чехове
С августа текущего года в Чеховской больнице начал работать новый врач-онколог. Басир Бамматов ведет прием в поликлинике на Пионерской улице.
В 2019 году специалист закончил ординатуру в Московском клиническом научно-практическом центре имени Анатолия Логинова, где и проработал следующие четыре года, после чего переехал в Подмосковье.
В больнице нового доктора приняли хорошо. Быстро решили все вопросы с трудоустройством. Организовали отличное рабочее место: большой светлый отремонтированный кабинет с отдельными комнатами для приема пациентов, диагностики и архива. Там есть вся необходимая мебель, материалы и медикаменты, компьютер со специализированной программой. Первых пациентов врач уже успел принять и выписать направления на обследование.
Выбрал свою профессию Басир Бамматов неспроста — помощь людям, особенно в непростых ситуациях, для него очень важна.
«Выбрал в первую очередь из-за сложности самой профессии. К сожалению, не всегда радикальное решение помогает, нужно лечить определенную группу пациентов дальше, и с каждым разом приходится принимать какие-то решения», — поделился медик.
Медицина в Чехове развивается с каждым годом. Благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Московской области» штат специалистов пополняется на регулярной основе.
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