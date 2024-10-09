Онколог Басир Бамматов пополнил штат больницы в Чехове

С августа текущего года в Чеховской больнице начал работать новый врач-онколог. Басир Бамматов ведет прием в поликлинике на Пионерской улице.

В 2019 году специалист закончил ординатуру в Московском клиническом научно-практическом центре имени Анатолия Логинова, где и проработал следующие четыре года, после чего переехал в Подмосковье.

В больнице нового доктора приняли хорошо. Быстро решили все вопросы с трудоустройством. Организовали отличное рабочее место: большой светлый отремонтированный кабинет с отдельными комнатами для приема пациентов, диагностики и архива. Там есть вся необходимая мебель, материалы и медикаменты, компьютер со специализированной программой. Первых пациентов врач уже успел принять и выписать направления на обследование.

Выбрал свою профессию Басир Бамматов неспроста — помощь людям, особенно в непростых ситуациях, для него очень важна.