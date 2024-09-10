Онкохирурги из Балашихи удалили опухоль 67-летней гражданке Нигерии

Гражданку Нигерии с раком молочной железы III стадии прооперировали хирурги из Балашихи. Врачи спасли женщине жизнь, она пройдет противоопухолевое лечение.

В Московский областной онкологический диспансер обратилась гражданка Нигерии. Еще в 2021 году женщина обнаружила, что молочная железа увеличилась в размерах. Пациентку осмотрели и выявили рак левой молочной железы III стадии.

«Мы удалили опухоль, которая врастала в грудную стенку, мышцы и кожу с распадом и кровотечением, тем самым спасли жизнь пациентке. В дальнейшем женщине будет назначено противоопухолевое лечение», — поделилась онколог отделения опухолей молочной железы и кожи № 6 Мария Соловьева.

Врачи напоминают, что при болях в области груди, отеках, покраснении, а также при асимметрии молочных желез необходимо обратиться к врачу. В высокой вероятностью рак, обнаруженный на ранних стадиях, можно излечить.

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