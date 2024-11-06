Онкодиспансер Балашихи провел онлайн-курс по лапароскопии для хирургов

В Московском областном онкологическом диспансере прошел мастер-класс по лапароскопической хирургии. Это мероприятие транслировалось в прямом эфире, и коллеги из различных регионов России смогли наблюдать за операцией.

Заместитель главного врача по хирургической помощи областного онкодиспансера Алексей Колтович отметил, что малоинвазивные методы лечения становятся все более популярными в медицинских учреждениях благодаря их преимуществам.

«Одно из главных достоинств таких методов — пациент через несколько дней готов к выписке, без необходимости длительной реабилитации, как при обычном хирургическом вмешательстве. Мы не только объяснили все этапы операции, но и ответили на вопросы аудитории, с которой была прямая обратная связь. Поэтому данный мастер-класс был полезен для всех колоректальных хирургов, которые занимаются лапароскопией», — подчеркнул он.

Московский областной онкологический диспансер обладает всем необходимым для качественной диагностики и лечения различных онкологических заболеваний. Учреждение оснащено современной медицинской техникой и новейшими медицинскими и информационными технологиями, что позволяет проводить сложные операции на высоком уровне.

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