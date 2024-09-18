Мемориальную доску установили на здании гимназии, где учился герой. По словам учителей, в школьные годы он увлекался футболом и мечтал стать офицером. Андрей Воробьев обратился к педагогам и семье Александра и поблагодарил их за воспитание сына.

«Ваш сын Александр воевал достойно ради тех, кем он командовал, за кого он был в ответе, и самое главное, ради нашей страны. Однажды я спросил у офицера, героя России, чем герой отличается от простого человека. Он ответил — решимостью сделать один шаг. И этот шаг ваш сын сделал», — сказал губернатор.