«Он — герой». Андрей Воробьев — об открытии мемориальной доски бойцу СВО Водопьянову в Нахабине
Воробьев: мемориальную доску герою СВО Водопьянову открыли в Нахабине
Мемориальная доска памяти героя России Александра Водопьянова появилась на фасаде гимназии № 4 в Нахабине. Бойца СВО посмертно наградили медалью «Золотая звезда». На церемонии присутствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Мемориальную доску установили на здании гимназии, где учился герой. По словам учителей, в школьные годы он увлекался футболом и мечтал стать офицером. Андрей Воробьев обратился к педагогам и семье Александра и поблагодарил их за воспитание сына.
«Ваш сын Александр воевал достойно ради тех, кем он командовал, за кого он был в ответе, и самое главное, ради нашей страны. Однажды я спросил у офицера, героя России, чем герой отличается от простого человека. Он ответил — решимостью сделать один шаг. И этот шаг ваш сын сделал», — сказал губернатор.
На СВО Александр ушел в январе этого года. В мае группа под командованием гвардии лейтенанта Водопьянова столкнулась с противником в Херсонской области. Получив ранения, Александр продолжил бороться и смог вывести своих бойцов на точку эвакуации, куда за ними пришла лодка. Под минометным обстрелом им удалось добраться до берега, однако туда прилетел дрон. Выполнив сложную боевую задачу, группа потеряла своего командира. Александру было 23 года.
«Хочу выразить огромную благодарность родителям, естественно, в первую очередь, за воспитание такого парня, за то, что этот парень в свое время читал те книжки, смотрел те фильмы, воспитывался как настоящий герой, как патриот своей страны», — сказал Юнус-Бек Евкуров.
Именем Александра назвали и кабинет математики, где установили «Парту героя». Там также обустроили тематический уголок с личными вещами Водопьянова — школьным дневником, футболкой, фуражкой и другими предметами.
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