Омбудсмены Москалькова и Фаевская навестили эвакуированных из Курска в Клину

Фото: Фотограф Залина Ильясова

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская вместе с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой навестили эвакуированных из Курской области в Клину. Во встрече также принимала участие глава городского округа Алена Сокольская.

Сейчас в пункте временного размещения, организованном на базе детского оздоровительного лагеря «Звонкие голоса» в Клину, находятся свыше 100 детей и 30 взрослых.

Ирина Фаевская в ходе общения с матерями и детьми отметила, что они находятся в безопасности. Она подчеркнула, что созданы все необходимые условия для комфортного проживания, а также организован досуг для детей.

«Все просьбы, с которыми к нам обратились люди, взяли на контроль», — указала Фаевская.

Татьяна Москалькова добавила, что люди получают необходимую заботу, а медперсонал, аниматоры и волонтеры работают круглосуточно. Для детей предусмотрены экскурсионные программы и занятия в кружках, а также решается вопрос организации обучения после летних каникул.

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