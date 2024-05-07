Омбудсмен Подмосковья проведет встречу с предпринимателями 16 мая | 360°

07 мая 2024, 17:11
Омбудсмен Подмосковья проведет встречу с предпринимателями 16 мая
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области Владимир Головнев проведет встречу с представителями бизнеса в Павловском Посаде 16 мая. Мероприятие состоится в 11:00 по адресу: площадь Революции, 4.
На встрече предприниматели смогут проконсультироваться по таким вопросам, как земельно-имущественные отношения, архитектура и градостроительство, реклама, летние веранды, НКО и другим.
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Чтобы присутствовать на встрече, необходимо заранее записаться по электронной почте: vmtpp@vmtpp.ru, сообщив ФИО и тему.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
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