Омбудсмен Подмосковья примет участие в координационном совете о правах инвалидов

Уполномоченный по правам человека Подмосковья Ирина Фаевская принимает участие в межрегиональном координационном совете омбудсменов. На нем обсудят проблемы инвалидов и создание для них комфортных условий.

Мероприятие пройдет 28 и 29 августа в Ханты-Мансийске. Его посвятили реализации прав инвалидов на доступную среду. Сегодня участники обсудили вопросы лекарственного обеспечения, медицины, а также вовлечение инвалидов в занятия спортом и прокурорский надзор за соблюдением законодательства в этой сфере.

«Защита прав инвалидов всегда была актуальной темой, а сейчас особенно. Например, многим нашим бойцам необходимы протезирование и реабилитация. Впервые столкнувшись с этими вопросами многие испытывают трудности. Наша задача выявить существующие недоработки и обратить на них внимание», — отметила Ирина Фаевская.

В рамках мероприятия участники посетили школу, реабилитационный центр, библиотек и музей в Ханты-Мансийске.