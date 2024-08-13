Омбудсмен Подмосковья навестила детей из Курской области в Пушкино

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова посетила детей из приграничных районов Курской области. Они прибыли в Подмосковье из-за ухудшения ситуации.

Подмосковье уже приняло более 940 жителей Курской области, среди которых свыше 700 детей. Ксения Мишонова в ближайшие дни планирует побывать во всех пунктах временного размещения, где находятся эвакуированные дети, вместе с сотрудниками своего аппарата.

Она отметила, что команда уже второй день проводит обход временных пунктов размещения, куда поступают дети из приграничных районов Курской области. В ходе визита к пункту временного размещения в Пушкинском городском округе они проверяют условия проживания, собирают списки нужд и выясняют, есть ли особые запросы у детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Мишонова подчеркнула, что благодаря опыту, накопленному Подмосковьем за годы работы с беженцами, все службы и ведомства действуют слаженно. Она добавила, что для эвакуированных граждан на местах организована помощь: их встречает выездная администрация, а также работают медики, психологи и представители Пенсионного фонда и Сбербанка.

«Решаем вопрос с медикаментами, учебой — на случай, если ситуация до сентября не стабилизируется. Поговорила со взрослыми и детьми. Все хотят быстрее вернуться домой, хотя понимают, что надо набраться терпения», — рассказала Ксения Мишонова.

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