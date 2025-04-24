Омбудсмен Подмосковья Наталья Чудакова посетила швейное предприятие в Шатуре

Бизнес-омбудсмен Подмосковья Наталья Чудакова посетила новое швейное предприятие в Шатуре «Экотекс». Здесь выпускают спортивную форму для футболистов «Спартака» и выполняют гособоронзаказ.

Швейная фабрика открылась меньше года назад. Предприниматель выкупил земельный участок и здание, капитально отремонтировал его, приобрел современное оборудование.

«Московская область делает все для того, чтобы такие компании развивались, и данное производство тоже является одним из предприятий, которое получает финансовую поддержку от правительства Московской области», — рассказала исполняющая обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.