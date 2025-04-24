Омбудсмен Подмосковья Наталья Чудакова посетила швейное предприятие в Шатуре

Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура/Администрация м.о. Шатура

Бизнес-омбудсмен Подмосковья Наталья Чудакова посетила новое швейное предприятие в Шатуре «Экотекс». Здесь выпускают спортивную форму для футболистов «Спартака» и выполняют гособоронзаказ.

Швейная фабрика открылась меньше года назад. Предприниматель выкупил земельный участок и здание, капитально отремонтировал его, приобрел современное оборудование.

«Московская область делает все для того, чтобы такие компании развивались, и данное производство тоже является одним из предприятий, которое получает финансовую поддержку от правительства Московской области», — рассказала исполняющая обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
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Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
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Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
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Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
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На предприятии работают 30 швей, здесь готовы трудоустроить еще 60 человек. Кадровые вопросы руководство закрывает совместно с техникумом. Студентам предлагают заключить целевые договоры с фабрикой, а по окончанию гарантируют трудоустройство.

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