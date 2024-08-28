Омбудсмен Подмосковья Мишонова навестила детей в онкодиспансере в Балашихе

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова посетила детское отделение областного онкологического диспансера перед началом учебного года. На встрече также присутствовал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

По словам Мишоновой, она была рада узнать, что маленькие пациенты имеют возможность продолжать обучение, так как находиться в замкнутом пространстве может быть трудно. Она отметила, что в Московском областном онкологическом диспансере созданы все условия для организации учебного процесса в рамках госпитальной школы, что позволяет детям общаться с учителями и не отставать от сверстников.

Проект «УчимЗнаем» сосредоточен на создании полноценной образовательной среды для детей с особыми потребностями. Госпитальная школа уже зарекомендовала себя, а ее выпускники успешно сдают экзамены и поступают в престижные учебные заведения страны.

В 2019 году в Московском областном онкологическом диспансере открылась госпитальная школа, которая предоставляет обучение для детей с 1-го по 11-й класс. В 2023 году учреждение расширило свои возможности, открыв первое дошкольное отделение в области, где занимаются дети в возрасте от четырех до семи лет.

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