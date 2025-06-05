Омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова провела встречу с жителями Реутова

Мероприятие состоялось в рамках тематической недели приемов «Единой России» по вопросам материнства и детства. Во встрече уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой с горожанами участвовал также первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.

Жителей Реутова, пришедших на прием, волновали вопросы, связанные с безопасностью детей, взаимодействием с общественными организациями и родительскими конфликтами после развода.

«К сожалению, одна из самых частых тем обращений — это конфликты между родителями после развода, когда они не могут договориться о том, с кем будут жить дети и как будет организовано их общение с другим родителем. Это действительно сложная ситуация, — отметила Ксения Мишонова.

Одна из жительниц Реутова рассказала, что уже полгода ничего не может узнать о жизни своих детей, которые находятся с отцом в другом регионе. Омбудсмен пообещала направить обращение коллегам для урегулирования ситуации.

Ксения Мишонова напомнила, что поддержка семей с детьми и защита их прав являются одним из главных направлений Народной программы «Единой России».