Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская провела встречу в ПВР в Сергиевом Посаде
16 июля Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская провела прием жителей в пункте временного размещения на базе Православного центра образования имени Преподобного Сергия в Сергиевом Посаде. Там проживают свыше 100 детей из ДНР вместе с родителями.
В ходе встречи к Ирине Фаевской обратились родители с просьбами оказать содействие в решении ряда вопросов. В их числе — оформление пенсии по потере кормильца, урегулирование жилищных ситуаций и оформление права собственности.
«Всех проконсультировали, взяли обращения, каждому участнику приема постараемся помочь», — сказала она.
По завершении приема делегация осмотрела храм, расположенный на территории Православного центра.