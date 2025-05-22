Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская провела встречу с водителями скорой помощи

Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская провела встречу с работниками скорой помощи в Красногорске. На ней водители автомобилей службы смогли получить ответы на волнующие вопросы.

В мероприятии также участвовали председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Нина Суслонова, заместитель министра здравоохранения региона Андрей Раздорский и главный врач областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.

«Ко мне обратились водители скорой медицинской помощи с коллективной жалобой по разным причинам, основная из которых — снижение заработной платы. Мы оперативно организовали встречу с заявителями, тщательно изучили ситуацию. Подтверждения нарушений прав водителей скорой мы не выявили», — сказала Ирина Фаевская.

На встрече также обсудили вопросы, касающиеся труда и отдыха водителей скорой. Больше всего участников мероприятия волновал ремонт автомобилей и наличие запчастей. Как пояснили в пресс-службе уполномоченного, многие сотрудники службы отметили нестабильную работу навигации, которая усложняет работу.

«В ходе диалога водительский коллектив получил ответы на волнующие их вопросы. Радует, что тема заработной платы урегулирована и больше не встает на встречах с коллективом», — сказал главный врач скорой Константин Маслов.